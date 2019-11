Ai Peaky Blinders il secondo Memorial Jacopo Giordani FOTO

Si è appena concluso il secondo memorial dedicato a Jacopo Giordani, il giovane biellese scomparso tre anni fa. Nel corso della sfida tra migliori terze classificate i Thursday Night Boys hanno battuto Quei Bravi Ragazzi con il risultato di per 2 a 1. Nel primo quarto di finale si sono affrontati lo Sportec Center e i Peaky Blinders . Al termine della partita con il risultato di 3 a 3 i Peaky Blinders si sono aggiudicati la vittoria ad oltranza dopo i calci di rigore. Nel secondo quarto di finale ad affrontarsi sono stati gli Scarsenal contro i Thursday Night Boys in cui gli Scarsenal si sono imposti con il risultato di 2 a 1.

Il terzo quarto di finale tra Ghenez Shop e Città di Sandigliano è terminata 1 a 2 per i secondi spuntandola grazie ad un ispiratissimo fabozzi lanfranco.Nell’ultimo quarto di finale tra Osteria La Malina e Su Nuraghe 1 a spuntarla dopo una durissima sfida sono stati i ragazzi dell’Osteria vincendo per 3 a 2. La prima semifinale ha visto giocare i Peaky Blinders contro gli Scarsenal terminata per 8 a 4.Nella seconda semifinale l’Osteria si impone per 5 a 3 contro il Città di Sandigliano 1. La finalina tra terzo e quarto posto è stata dominata e vinta nettamente dagli Scarsenal per 8 a 2.la finalissima invece ha visto vittoriosa la squadra dei Peaky che si sono imposti per 5 a 1 contro la vincitrice del primo memorial Jacopo Giordani l'Osteria.Il trofeo da capocannoniere del torneo è spettato a bomber Marco Napoletano, seguito subito dopo dal bomber dei Peaky Somensi con ben 10 retiIl premio di miglior portiere invece è spettato a Mario Canzini che l’ha spuntata sul bravissimo e giovanissimo Calarco.

Al termine del torneo alla famiglia Giordani è stato regalato una fantastica composizione floreale e alla terna arbitrale dello CSEN una targa ricordo di ringraziamento. “La partita più bella però deve ancora avvenire quindi a breve darò la data in cui tutti i partecipanti dovranno consegnare con gli organizzatori i premi da devolvere in beneficenza con tutto il ricavato di questa bellissima manifestazione – spiegano gli organizzatori - Un grazie a tutti i partecipanti, al Comune di Sandigliano, ai nostri main sponsor, gli amici Damiano, Nicola ed Alberto che ci hanno aiutato in questa edizione ma soprattutto i direttori di gara dello CSEN e a Bruno Barone che hanno fatto un lavoro straordinario”.