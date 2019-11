Scontro in via Amendola tra una Panda e un camion: anziano estratto dalle lamiere

E' stato soccorso e trasportato all'ospedale di Ponderano un automobilista di 90 anni residente a Vercelli per un incidente accaduto alle 16,15 a Cossato in via Amendola. Da una prima ricostruzione dei fatti, l'anziano non avrebbe dato precedenza al mezzo pesante che, nonostante la frenata repentina, avrebbe centrato l'auto nella fiancata. Il conducente sarebbe stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e consegnato alle cure dei sanitari del 118. Apparentemente, l'uomo sarebbe in discrete condizioni di salute ma considerata l'età, saranno gli esami clinici a stabilire un referto idoneo. I carabinieri di Cossato si sono occupati della viabilità e saranno loro a stabilire la dinamica esatta dell'incidente.