Omicidio Erika Preti, nuova perizia psichiatrica per Dimitri Fricano

Dimitri Fricano verrà sottoposto a una nuova perizia psichiatrica. A stabilirlo, su richiesta della procura generale, è stato il giudice della corte d'Appello di Sassari, durante l’udienza di questa mattina 25 novembre.

“La Procura generale ha accettato la nostra richiesta di annullare la precedente perizia, incaricando un nuovo perito che abbia le competenze necessarie ad approfondire sia gli aspetti neurologici sia quelli legati alle condizioni psicologiche di Dimitri” spiega l’avvocato difensore Alessandra Guarini. Il precedente perito, il professor Antonello Crisci, era infatti stato incaricato durante il processo di primo grado ma, a causa di gravissimi problemi di salute, non aveva potuto portare a termine l’incarico.

“Siamo soddisfatti - afferma Guarini - perché dimostra quanto sia alta l’attenzione sul tema. Non si tratta del solito escamotage per ottenere un vizio totale di mente: siamo stati i primi a concordare sul fatto che Dimitri fosse processabile, ma abbiamo sostenuto il vizio parziale di mente. Evidentemente, la necessità di approfondire questi aspetti è stata percepita anche dalla procura generale e questo per noi è importante”. Il nuovo perito otterrà l’incarico il prossimo 2 dicembre.