Cresce l'attesa per i Presepi di Verdobbio

Una tradizione che si rinnova e che diventa occasione di una suggestiva passeggiata a Verdobbio, frazione di Sordevolo, per scoprire i numerosi presepi che, come ogni anno, affascinano i visitatori. Nella scorsa edizione l’affluenza ha raggiunto circa seimila presenze, confermando una crescita di interesse costante col passare degli anni.

Verdobbio è raggiungibile sia arrivando da Pollone sia da Sordevolo. Durante l’apertura del Mercatino degli Angeli sarà disponibile un servizio navetta gratuito che porta alla Frazione di Verdobbio, nelle domeniche del 1, 8 e 15 dicembre, dove si potrà anche ricevere un caldo ristoro con la mela brulè dalle ore 10. I presepi di Verdobbio sono visitabili in autonomia dal 1 dicembre al 6 gennaio e possono essere per tutti una esperienza autentica di amore per la tradizione del Natale, di gioia e di serenità, frutto del lavoro costante e appassionato degli abitanti della frazione che si cimentano nella creazione di presepi sempre più particolari e magici.

Il numero dei presepi diffusi nella frazione di Sordevolo e nella zona antistante la chiesa sono oltre una ventina con uso di materiali e dimensioni molto diversi fra loro, ma tutti accomunati dalla poesia del Natale. Di grande richiamo è la casetta costruita accanto alla chiesa dove è riprodotta con grande perfezione l'intera vallata, da san Barnaba di Pollone a San Carlo di Graglia, con Verdobbio, Bagneri, la Trappa. La vallata diviene il magico scenario della Natività che si incarna nelle montagne biellesi, creando poetiche suggestioni che emozionano grandi e piccoli. Questo presepe è un vero capolavoro di manualità artigiana e di sensibilità artistica che consente anche di far conoscere e apprezzare la valle Elvo anche a chi poco la frequenta. Un concerto gratuito si svolgerà nel pomeriggio di lunedì 6 gennaio 2020 dalle 14 davanti alla splendida chiesa della Madonna delle Grazie di Verdobbio con il gruppo di zampognari Buta Voja.