A Roppolo uffici distaccati per la celebrazione dei matrimoni

Il Comune di Roppolo ha pubblicato un avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse da parte di proprietari, o di coloro che possono legittimamente disporre, di strutture ricettive, edifici, ville, agriturismi, di particolare valore storico, architettonico, ambientale o artistico, site nel territorio del paese.

La ricerca è finalizzata alla concessione in comodato gratuito all'amministrazione per tre anni (1 gennaio 2020-31 dicembre 2022), di locali dove istituire uffici distaccati di stato civile per la celebrazione di matrimoni civili e unioni civili.

Tali strutture, in quanto destinate a cerimonia pubblica, devono possedere i requisiti di idoneità, agibilità di legge ed essere adeguatamente arredati ed attrezzati in relazione alla funzione. Il loro utilizzo sarà gratuito per gli sposi residenti nel Comune di Roppolo, mentre i non residenti avranno una spesa di 400 euro.

La manifestazione di interesse deve essere presentata al Comune di Roppolo entro e non oltre le ore 12 del giorno 30 Novembre 2019, secondo le modalità previste dall'avviso pubblicato sul sito comunale.