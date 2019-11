25 Novembre, territorio biellese unito contro la violenza sulle donne

Panchine rosse, Casa Rifugio, associazioni. Dei servizi a sostegno delle donne vittime di violenza il Biellese è ben fornito e proprio oggi, 25 Novembre, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, Newsbiella vuole ancora tenera alta la bandiera del "NO".

I numeri, sia a livello territoriale che nazionale, sono sempre relativi perché riguardano soprattutto i casi denunciati e resi noti. Allo stesso tempo, però, è importante sottolineare che la continua sensibilizzazione sul tema sta portando i suoi frutti: anche nel Biellese infatti sono sempre di più le donne che coraggiosamente si rivolgono ad enti e associazioni predisposti per denunciare la situazione che stanno vivendo e uscire dal "labirinto".

Lo dimostrano i numeri che hanno caratterizzato il 2019 della Casa Rifugio, la struttura che accoglie donne vittime di violenza insieme agli eventuali figli: 16 ospiti da gennaio, rispetto alla media dei 13 all'anno dall'inaugurazione nel 2013. La casa è gestita da Anteo insieme ai consorzi Iris e Cissabo, all'Asl, e alle associazione Non sei sola e Underground.

Tra le associazioni del territorio ricordiamo Paviol, percorsi antiviolenza onlus, che dal 2014 si occupa delle donne vittime di violenza. Dal suo inizio ha seguito più di 120 vittime in percorsi psicologici totalmente gratuiti, collaborando con la Rete Territoriale Antiviolenza della provincia di Biella. Ma c’è un’altra parte, quella scura, quella più in ombra, quella che nessuno vuole ascoltare: gli uomini che agiscono violenza.

Paviol se ne occupa dal 2015 con il progetto S.P.A.M., attraverso interventi specifici riguardanti l’accoglienza e la psicoterapia degli adulti maltrattanti: finora ne ha seguiti circa 50. Questo progetto nasce dalla consapevolezza che sia possibile agire contro la violenza alle donne ed ai bambini solo se si cambia il punto di vista culturale ed ambientale, creando un approccio diverso al problema ed educando le nuove generazioni al rispetto dell’altro.

"Si potrebbe pensare - spiega la dottoressa Simona Ramella Paia, psicoterapeuta e presidente di Paviol - che aiutare il maschio abusante sia una cosa deplorevole, una riabilitazione inutile, un atto non dovuto: accogliere non vuol dire dimenticare la violenza agita, aiutare non vuol dire togliere responsabilità all’accaduto, cambiare non vuol dire far diminuire le pene. Ma accogliere, aiutare e cambiare vuol dire lavorare affinché i nostri figli non commettano i nostri stessi errori e la società agisca meno violenza".

I destinatari del progetto sono tutti gli adulti che abbiano agito violenza almeno una volta e desiderino interrompere i comportamenti aggressivi. Gli interventi proposti sono di psicoterapia individuale e di gruppo, con terapeuti esperti e formati; scopo specifico del progetto sarà la riduzione di comportamenti violenti, creando un contesto di accoglienza e riabilitazione. Con questo progetto Paviol ha iniziato in punta di piedi e in poco tempo è diventata centro di riferimento anche al tavolo della Regione dei centri per uomini maltrattanti piemontesi.

A giugno 2020 ospiterà la riunione annuale di Relive, una associazione internazionale di centri per adulti maltrattanti. Nel frattempo si prepara ad accogliere gli uomini che potrebbero arrivare dalle modifiche date dalla nuova legge sulla violenza, il cosiddetto Codice Rosso, che prevede la sospensione della pena a uomini violenti che decidano di farsi aiutare, che frequentino un percorso riabilitativo, che vogliano uscire dalla violenza.

"Ci si interroga a livello nazionale e locale sull’impatto di questo nuovo codice - spiega Ramella Paia - per ora visto solamente nelle procure dei tribunali che hanno intensificato le attività di indagine e ridotto i tempi come richiesto, e alcune perplessità rimangono soprattutto sulla possibile efficacia di interventi terapeutici obbligatori. Sappiamo infatti che ogni cura è efficace se il soggetto che la riceve la accetta e la accoglie". Nel frattempo l’attività del progetto S.P.A.M. procede, accogliendo nuovi autori di violenza e con l’avvio di un nuovo gruppo di psicoterapia il 28 novembre. (Per info e contatti: 3420955211).

Infine, riceviamo e pubblichiamo la lettera del corso Socio Sanitario dell’Istituto Bona a sostegno della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

"Non permettere alla tua ombra di cancellare la vera immagine di te.

92, 120, 14.871, 17.453, 48.377, solo numeri?

NO, se riferiti a femminicidi, violenze domestiche, sessuali e stalking, poiché sono gli stessi che, inconsciamente, possono incutere terrore e nel contempo permettere ad un cittadino qualsiasi di riflettere di fronte a qualcosa di concreto.

Siamo stati formati, abbiamo assistito spesso, a conferenze in merito alla violenza di genere dove ogni volta le cifre tendevano ad aumentare o comunque a diminuire di poco, troppo poco.

Noi di violenza, ne abbiamo sentito parlare molte volte, ne siamo a conoscenza ma spesso è la paura a bloccarci di fronte alla necessità di chiedere aiuto.

Per questo, tu donna, non permettere all’uomo, che hai scelto di avere accanto, di controllarti a tal punto da diventare un’ossessione e permettiti di uscire una sera con una tua amica, con indosso una gonna, qualche spolveratina di trucco qua e là e ,perché no, magari anche con un po’ di tacco giusto per illuminare la vera immagine di te.

E tu donna, non sottovalutarti e non permettere neppure a lui di sottovalutarti e cerca di fargli capire che, anche noi nel nostro piccolo, possiamo sentirci grandi di fronte a quel mostro che noi chiamiamo “amore”.

E tu uomo, cerca di riflettere prima di agire e non dopo l’agito perché, ahimè, sarà poi troppo tardi…

È importante, inoltre, riconoscere il fatto che noi non siamo sole e che c’è sempre qualcuno pronto a proteggerci o, a porci una mano di conforto, che ci aiuti a rialzarci anche dopo una brutta caduta e riprendere la giusta via ripercorrendola ogni giorno più forti di prima.

È proprio in occasione di questa giornata, che noi ragazze, vogliamo offrire una rosa rossa, simbolo di fragilità e di forza, a tutte le donne vittime di violenza o che a loro volta hanno subito soprusi fisici e molestie verbali affinché questo scempio non si manifesti più.

Noi insieme gridiamo…

NO ALLA VIOLENZA!".