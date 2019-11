"No" alla discarica al Brianco, riapre la petizione. E il 13 dicembre marcia pacifica contro "l'ecomostro"

Una marcia pacifica per contrastare la decisione di costruire la discarica per l'amianto in frazione Brianco, a Salussola. A dare la notizia della manifestazione, programmata per il 13 dicembre, è il sindaco di Cerrione Anna Maria Zerbola: "Si tratta di una costruzione colossale - spiega - di una grandezza pari a dieci campi da calcio e un'altezza come un palazzo di circa quattro piani, in cui verrà inglobato tutto l'amianto proveniente non solo dal Nord Italia ma anche da Paesi come la Francia, la Slovenia e la Germania. Tutto questo, a cielo aperto, comporterà l'eliminazione di tutte le risaie del Vercellese per poter costruire un ecomostro. Una mossa che provocherà sicuramente anche un problema economico, perché il riso di Vercelli non verrà più acquistato da nessuno dopo che si saprà che c'è una discarica di amianto a due metri di distanza".

La richiesta di organizzare l'iniziativa è stata inoltrata al sindaco proprio dal comitato Salussola Ambiente è Futuro, al fine di trovare più persone possibili che partecipino a questa marcia. "È una questione di salute - conclude il primo cittadino - il cancro aumenterà in maniera esponenziale con qualcosa di così terribile a un passo da casa. Invito chiunque a sensibilizzare più persone possibili sulla questione e a prendere coscienza di questo progetto".

Nel frattempo, il comitato stesso ha riaperto la petizione contro l'apertura della discarica. L'obiettivo è di raccogliere almeno 5mila firme, come accadde nel 2017, estendendo la petizione a tutta la provincia. I punti di raccolta firme sono stati infatti attivati a Biella, Massazza e Cavaglià. Fuori provincia è attivo il punto di Santhià.