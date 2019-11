Tregua nel Biellese dopo il maltempo, l'elenco completo delle strade provinciale chiuse e monitorate

Lunedì di tregua nel Biellese dopo le intense precipitazioni di questi ultimi giorni. Poco dopo le 8.30 di oggi, lunedì 25 novembre, la sala operativa della Protezione civile di Biella ha diramato l'elenco completo delle strada provinciali chiuse alla viabilità: SP 230/a Masserano Casapinta-Comune Masserano al km 3+00 tra frazione Campolvera e Mongrandi; SP 120 di Ailoche, chiusa dal comune; SP 115 Panoramica Zegna, da Piaro a Bocchetto Sessera; SP 338 Var-Gallerie Chiuse, Comune Biella; SP 208 Valdengo Piatto-Comune di Valdengo al km 5+700 a frazione Barazzetta; SP 142 Variante-Chiusa da Lessona a Masserano in direzione Masserano; SP 102 di Vaglio Colma fra km 1 e km 2; SP 419 della Serra chiusa al km 1+300 in corrispondenza del bivio con la SP 406 Località Vignazze in comune di Mongrando al km 6+600 e bivio SP 407 in comune di Donato, chiusa anche da lato Città Metropolitana di Torino; SP 512 Tracciolino chiusa al km 1+200 al km 1+300.

Di seguito, invece, l'elenco completo delle strade monitorate: SP 144 di Oropa al km 4+500 al km 9+300 restringimenti di carreggiata; SP 232B comune di Curino a frazione San Bonomio con restringimenti di carreggiata; SP 229 Trivero Casapinta al km 1 con restringimenti di carreggiata; SP 511 del Santuario di Graglia con restringimento in frazione Nec e senso unico alternato; SP 112 Ponzone-Trivero in frazione Barbero con senso unico alternato.