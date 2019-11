Protezione civile Città di Biella: 60 gli interventi effettuati in meno di 48 ore

Sono stati 60, in meno di 48 ore, gli interventi effettuati sul territorio dai volontari della Protezione Civile Città di Biella, il maltempo ha visto cadere sul capoluogo laniero 375 mm di acqua in tre giorni, il quantitativo medio di quasi tre mesi. Alle 22 di ieri sera, dopo 36 ore di monitoraggio, ha chiuso la sala operativa che ha visto coinvolto in prima fila il personale dipendente del Comune. Sono stati invece 15 i volontari che, alternandosi nei turni, hanno monitorato il territorio. In particolare il lavoro ha previsto il monitoraggio dei presidi idraulici, più una serie di interventi lungo le strade. Ancora oggi si è svolto un sopralluogo: in particolare per monitorare la frana sulla Sp144 di Oropa che è tenuta sotto controllo.

Altra criticità si è registrata nella notte tra il 23 e il 24 al Vandorno, dove a causa della caduta di un grosso albero, diverse abitazioni sono rimaste senza energia elettrica. La Protezione Civile Città di Biella ha consegnato due stufe di emergenza ad altrettante famiglie. Numerosi interventi anche per via del dissesto stradale provocato da profonde buche: in particolare i volontari sono intervenuti in via Carso, via Cernaia e via Torino. Una frana di medie dimensioni, nella serata di sabato, ha reso impraticabile strada alle Cascine a Chiavazza.

Chiuse temporaneamente nel fine settimana, a causa di caduta alberi, strada Ciapeia e strada dell’Erba. Risultano invece chiuse, di competenza provinciale, le gallerie della Sp 338 Var a Biella Sud. Questo il commento del vicesindaco e assessore alla Protezione civile Giacomo Moscarola: “Come al solito la Protezione civile della Città di Biella non si è fatta cogliere impreparata da queste condizioni climatiche del tutte eccezionali. Ringrazio i volontari che togliendo tempo alle loro famiglie si sono prodigati giorno e notte per contribuire a garantire la sicurezza dei cittadini. Il grande quantitativo di pioggia caduta ha provocato dissesti stradali in vari tratti della rete viaria cittadina, considerato l’elevato numero di buche gli interventi di ripristino, pur in fase di svolgimento, potranno proseguire ancora per alcuni giorni. Per tanto si raccomanda massima prudenza alla guida”.