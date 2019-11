"Si alla Segre", un lettore scrive

Spett.le Direttore,

vivo all'estero da quasi trentanni, ma seguo giornalmente le vostre notizie su internet. Mi e`spiaciuto molto leggere che la maggioranza ha respinto la mozione di buon senso di dare la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Biella è stata sempre una città cosmopolita che ha accettato etnie diverse integrandole nel circuito produttivo nel modo più decoroso possibile.

Ricordo L'inondazione del Polesine quanti bimbi furono accettati da famiglie benestanti Biellesi, alcuni furono miei compagni di scuola. La Resistenza è stata combattuta seriamente sulle nostre montagne ed a Biella è stata conferita la medaglia d oro. Le nostre prealpi si prestarono come una via di fuga per gli ebrei perseguitati dalle leggi razziali di quei tempi infami.

Tramite I nostri sentieri si raggiungeva la Valsesia e poi la Val d'Ossola sino a raggiungere attraverso fitte boscaglie la Svizzera. Nella nostra città ospita famiglie ebree da più di 500 anni.

La cittadinanza onoraria si usa in tutto il mondo, (hononary citizenship – or- the keys to the town). Fui proposto anche a Standerton paese in Sud Africa per essere stato nel “Branch Executive Council dall' ANC“ prima e durante la resistenza in quel piccolo paese. Ritengo molto utile far ascoltare ai giovani biellesi la storia di Liliana Segre perché mi sembra stiano perdendo la memoria, oltre ai racconti dei prigionieri militari ”Renitenti alla Leva” in Germania.