Virtus e lo strano caso di dottor Jekill e mister Hyde

Non si riesce ad invertire il trand in casa Virtus Biella. Le biellesi, griffate Procihimica Novarese, escono sconfitte dal parquet di Settimo, contro Lilliput, per 3 set a 0 con parziali di 19, 22, 19. Ancora piccoli dettagli da limare, forse una maggiore concentrazione nei momenti topici dei set potrebbero essere state le cause. Così come una squadra ancora acerba. Leit motiv che ripetiamo da inizio di campionato ma in fondo è la semplice verità. La squadra è sempre stata sotto nel punteggio, che in un set ha preso il divario massimo di 7 punti. Gli altri sempre molto vicino con piccole differenze di 3/4 punti ma sempre in partita pur non esprimendo il gioco conosciuto tra le mura amiche. Bisogna lavorare in palestra, bisogna capire come invertire la rotta. Intanto sabato sera arriva al PalaSarselli Don Colleoni avanti di due lunghezze in classifica.

L’analisi di capitan Cristina Mariottini. “Contro Lilliput una prestazione opaca. Non so cosa ci capiti quando giochiamo in campo esterno. E’ un fattore strano perché al PalaSarselli ci trasformiamo giocando completamente in senso opposto. Dovremo capire in allenamento e cambiare rotta perché così pur non giocando bene rimaniamo sempre in partita. Ci manca quella chiave per far girare il vento dalla nostra parte”.

Il commento del Ds Franco Vecco Garda. “Dobbiamo cercare di risolvere il problema. Abbiamo la somiglianza a dottor Jeckill e mister Hyde. Quando giochiamo in trasferta sembriamo intimoriti e alla fine le giovani, forse meno inconsapevoli, ci tengono a galla mentre le più esperte non riescono ad affrontare la gara con le stesse motivazioni che hanno in casa. A Settimo la battuta ieri poteva darci vantaggio ma tranne alcuni casi, abbiamo rimesso in campo palloni facili facilitando di conseguenza la loro ricezione”.

Campionato di Pallavolo Serie B1 Girone A

6^ Giornata Lilliput Pallavolo Torino-Prochimica Novarese Virtus Biella 3-0

Parziali:25-19, 25-22, 25-19.

Prochimica Novarese Virtus Biella: Anello I. 2, Anello L. 8, Mariottini 1, Baratella (L), El Haijam, Walther 3, Frascarolo, Fragonas 7, Diego 7, Bazzani 13, Zecchini ne, Venco C., Mainini (L), Fornara 10. All.: Venco.

Gli altri risultati: Igor Trecate-Parella 3-0, Don Solleoni-Costa Volpino 3-1, Picco Lecco-Acqui Terme (26-11-2019), Re Marcello-Alsenese 3-2, Capo d’Orso Palau-Esperia cremona 2-3. Riposa Albese.

La classifica: Lilliput 12, Picco Lecco 11, Albese 11, Costa Volpino 11, Esperia Cremona 10, Don Colleoni 8, Capo d’Orso Palau 8, Acqui Terme 8, Igor Trecate 6, Prochimica Novarese Virtus Biella 6, Alsenese 5, Parella 0.