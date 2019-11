Gilber Gaglianico sconfitta a Venaria, Toniolo: “Si poteva fare di più”

Prosegue il momento no della Gilber Gaglianico. A Venaria passa il Real Volley con il punteggio finale di 3 a 0, nonostante la buona prova delle nostre ragazze, specialmente nel secondo set. Ma qualche errore di troppo ha condizionato il risultato finale. “Il valore dei nostri avversari non si discute ma si poteva fare di più – analizza il coach Stefano Toniolo – L’approccio non è stato dei migliori ma nel secondo set siamo tornati in partita ottenendo un buon vantaggio. Poi un inspiegabile blackout non ci ha permesso di ottenere la vittoria. Dobbiamo raccogliere gli aspetti positivi e buttarci alle spalle le cose che non vanno. Continuiamo ad allenarci intensamente in palestra”. Questa la formazione di partenza: Danna, Marra, Saporito, Masserano, Bullano, Salono, L1: Murdaca. A disposizione: Inglesi, Cavaliere, Caretta (n.e.), L2: Marinello (n.e.).

Venaria Real Volley – Gilber Gaglianico 3-0

Parziali: 25/19; 25/23; 25/13.

Gilber Gaglianico: Marra 2, Saporito 3, Masserano 4, Bullano 8, Salono 3, Inglesi 7. All. Toniolo.