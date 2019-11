Bergamo regge 15 minuti poi affonda, per Biella è accademia e primato solitario - FOTO

Il bollettino meteo sconsiglierebbe escursioni in quota viste le condizioni proibitive, ma Biella non lo sa ed in vetta ci va lo stesso.

Bergamo strapazzata 75-58 e - con la concomitante sconfitta di Casale con Scafati - conquistata la vetta solitaria della legadue girone Ovest.

Il match di questa sera dura 15 minuti. Bergamo, orfana di Carroll, si schiera a zona dal primo possesso e limita notevolmente le accelerazioni rossoblù che non riescono a staccare gli ospiti. Ciò che funziona meglio è la difesa su Lautier-Ogunleye ed il merito principale è di Polite che lo segue come un ombra. Dopo 15 minuti di sofferenza, poi, si accende Bortolani che assieme a Polite confeziona il parziale che manda il match al riposo lungo sul 38-21, virtualmente in ghiaccio.

Ripresa che serve a gestire il vantaggio Biellese e dare i primi minuti veri di serie A a Deangeli che non demerita.

Ulteriore motivo di festa i primi due punti in serie A di Joseph Blair (jr), un cognome che rievoca dolci ricordi per i tifosi rossoblù.











Tabellino

Biella

Donzelli 4, Omogbo 10, Barbante 4, Deangeli, Bortolani 23, Saccaggi 9, Pollone 3, Lombardi 7, Massone, Blair jr 2, Polite jr 13

Bergamo

Dieng 2, Carroll ne, Crimeni ne, Parravicini 5, Costi 2, Bozzetto 11, Allodi 12, Marra 5, Lautier-Ogunleye 12, Aristolao ne, Zugno 9

Pagelle

Donzelli 7 - A rimbalzo una furia, solita certezza in difesa.

Omogbo 6,5 - Patisce un po' la zona avversaria ma trova ritmo lo stesso

Barbante 6 - Diligente, l'intesa con Massone è sempre più buona

Deangeli 6 - Minuti veri finalmente, non demerita. I punti arriveranno

Bortolani 7,5 - Immarcabile, sempre in controllo, uno spettacolo.

Saccaggi 6,5 - Tabellino povero ma direzione perfetta per scardinare la difesa Bergamasca

Pollone 6 - Sempre pronto quando chiamato in causa.

Lombardi 6,5 - Buon match, la stoppata al ferro del terzo quarto è meravigliosa.

Massone 6,5 - Trova i compagni con facilità, serataccia al tiro ma questa sera non serviva.

Polite jr 7,5 - co-MVP con Bortolani. Grande in difesa e ottimo anche in attacco, in crescita.

Blair jr 6 - Due punti che fanno esplodere il forum