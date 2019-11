Ancora Bergamo sulla strada dell'Edilnol, dopo Treviglio al Forum arriva la BB14

Un calendario dal ritmo serrato, che non lascia respiro alle squadre con ritmi da Euroleague. Una squadra, Biella, in stato di grazia e che sta dimostrando di possedere concretezza oltre che talento da vendere e che ha legittime ambizioni di Coppa Italia. Dall'altra parte Bergamo, ospite di giornata, a caccia di punti-ossigeno per uscire da una situazione di classifica pericolosa.



Qui Biella

Treviglio battuta e pronto ritorno a casa da vincitori per un altro match, meglio non poteva mettersi per i ragazzi di Galbiati che stanno vivendo un ottimo momento di forma. Le insidie di questa decima giornata di Legadue Ovest però si nascondono proprio nella vicinanza fra i match. La rapida successione delle partite non consente grandi margini di lavoro, recupero e preparazione concedendo alle squadre una parte di improvvisazione che può essere un'arma a doppio taglio.

A livello di gioco, gli ospiti basano le loro ambizioni di vittoria sull'Inglese Lautier-Ogunleye Dwayne - il giocatore che subisce più falli, 9 a partita - di tutta la A2 - attaccante palla in mano temibile ma con un tiro da 3 ondivago ed una taglia non eccezionale. Pane per il duo Saccaggi-Pollone, che hanno già dimostrato contro Corbett di Trapani, di poter essere difensori arcigni. Polite Jr avrà il suo da fare contro Carroll, seconda bocca da fuoco degli ospiti, ma il rookie rossoblù a livello difensivo ha dimostrato di essere uno dei migliori della lega e che dalle giocate nella propria metà campo trova spesso la fiducia per essere più intraprendente in attacco.

Contro una squadra in oggettiva difficoltà proprio l'approccio difensivo dal primo minuto sarà decisivo per minare la fiducia degli ospiti.

Qui Bergamo

Al duo di stranieri Bergamo aggiunge un roster di talento e giovanissimo. Zugno, playmaker, è temibile quando libero da pressioni e Dieng, avvicinato dai rumors a Biella in estate, è alla ricerca di fiducia nei propri - ottimi - mezzi.

La situazione di classifica non sorride con 2 vinte su 9 ma non bisogna farsi ingannare dal bilancio negativo, delle 7 sconfitte 6 sono arrivate con meno di 10 punti di scarto, sintomo di una competitività.



Palla a due domenica 24 novembre alle 18:00, Biella ospita Treviglio per mantenere la vetta e proseguire la sua marcia.