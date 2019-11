Sulla questione Segre interviene anche Pella: "Felice che Corradino abbia chiesto scusa"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Sono stato felice di appendere che il sindaco di Biella Claudio Corradino ha chiesto pubblicamente scusa di una decisione sbagliata nei confronti della Senatrice Liliana Segre. E la dimostrazione più concreta di questo ravvedimento sarà la sua partecipazione, per questo lo invito formalmente, insieme a tutti noi Sindaci, alla manifestazione del prossimo 10 dicembre a Milano.

ANCI, in occasione dell'anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, chiamerà a raccolta tutti i sindaci d'Italia, da Nord a Sud, piccoli e grandi Comuni, di ogni appartenenza politica o partitica, per manifestare insieme, indossando la fascia tricolore, un segno di solidarietà alla senatrice a vita Liliana Segre da qualche giorno costretta a vivere sotto scorta.

Quindi auspico che Corradino venga con noi a Milano a trovare la senatrice Segre. Infine sottoscrivo in toto la dichiarazione del Presidente Anci Antonio Decaro “la fascia tricolore è per noi sindaci il simbolo più alto ed evocativo dei principi e dei valori costituzionali del nostro Paese e rappresenta il nostro quotidiano impegno per il rispetto della pace e della democrazia, contro ogni forma di violenza e sopraffazione. Per questo ci piacerebbe consegnare, quel giorno, una nostra fascia tricolore a Liliana Segre, a testimonianza della nostra vicinanza".