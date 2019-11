Democratiche Biella: "Neanche un miracolo salva le donne nel nuovo CDA di Oropa"

A seguito della comunicazione della nuova composizione dell'amministrazione di Oropa le Democratiche Biellesi prendono posizione. "Le democratiche biellesi apprendono con amarezza che in occasione del rinnovo del nuovo consiglio di amministrazione del santuario d’Oropa neanche una donna è stata nominata. Nel luogo dove è custodita la Madonna nera di Oropa, una delle icone più sacre che accoglie fedeli da ogni parte del mondo, madre e guida di tutti i Biellesi proprio le donne sono state estromesse. Nonostante i cambiamenti storici degli ultimi anni, pensiamo anche solo all’apertura al diaconato femminile di Papa Francesco, al peso nella società che le donne assumono pare che ad Oropa si sia voluto fare un passo indietro nel passato. Conoscere, partecipare e confrontarsi vuol dire creare condizioni per innalzare la qualità del lavoro nei CDA considerando determinanti e innovative le competenze femminili nelle amministrazioni come già dimostrato da numerose donne autorevoli. A circa 70 anni dal voto dobbiamo impegnarci a rendere meno tortuoso e complesso il cammino delle donne nelle istituzioni e nella partecipazione all’amministrazione del “bene comune”. Cogliamo l’occasione per ringraziare Paola Aglietta e Silvia Perona per l’ottimo lavoro svolto in questi anni e ci auguriamo che episodi del genere diventino il passato e che non sia il passato stesso che venga periodicamente a visitarci".