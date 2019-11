Come vendere ed esportare vino, il 27 novembre convegno a Gattinara

Lo Sportello Europa della Camera di Commercio di Biella e Vercelli, in collaborazione con il Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte e con il patrocinio del Comune di Gattinara, organizza per il prossimo mercoledì 27 novembre il seminario gratuito “Vendere vino in Italia e all’estero”.

Il seminario, che si terrà a Villa Paolotti a Gattinara (in Corso Valsesia n. 112), prenderà il via alle ore 14.30. Verranno fornite informazioni pratiche in merito ai diversi aspetti che occorre tenere in considerazione per la vendita del vino e delle bevande alcoliche in Italia e all’estero, considerando sia la legislazione comunitaria, sia gli accordi internazionali sulla circolazione delle merci, nonché le disposizioni nazionali. Saranno trattati in particolare i risvolti fiscali e doganali ed i documenti da produrre con le relative procedure da seguire.

In occasione dell’incontro verrà, inoltre, presentata ai partecipanti la nuova guida online della collana “Unione Europea. Istruzioni per l’uso” intitolata “Vendere vino in Italia e all’estero: aspetti fiscali e doganali”, realizzata in collaborazione con gli esperti del Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte.

La partecipazione al seminario è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili e previa iscrizione sul web http://piemontedesk.pie.camcom.it/iniziative/vinoVC completando la registrazione on line, oppure compilando l’apposito coupon disponibile al medesimo link ed inviandolo via e-mail all’indirizzo sportello.europa@bv.camcom.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo Sportello Europa al numero 011.5716191 o via e-mail all’indirizzo sportello.europa@bv.camcom.it.