Produzione industriale ancora in difficoltà nel 3° trimestre 2019

Camera di Commercio, Unione Industriale Biellese e Confindustria Novara Vercelli Valsesia diffondono insieme i risultati delle rispettive indagini, con l’obiettivo di monitorare l’andamento della congiuntura nelle province di Biella e Vercelli. Mentre i dati dell'ente camerale fotografano l'andamento del terzo trimestre del 2019, l'analisi confindustria le raccoglie le previsioni degli imprenditori per il quarto trimestre del 2019.

“Sul fronte della produzione industriale, registriamo purtroppo il quarto trimestre consecutivo con il segno meno, con dati meno incoraggianti sul fronte del biellese rispetto alla provincia di Vercelli.Consumi interni stagnanti o in calo che impattano sul fronte degli ordinativi, congiuntura globale in frenata con le tensioni internazionali che incidono sugli scambi commerciali, il nostro miglior cliente in termini di export, la Germania, in recessione e otteniamo la ricetta perfetta per una flessione degli indicatori economici, i cui primi segnali sono ormai visibili da qualche mese. Pare evidente che la prima trasformazione necessaria riguardi la direzione generale della politica economica, che deve facilitare le imprese a investire e a ridurre i costi di gestione, incentivando nel contempo la ripresa del mercato interno” dichiara Alessandro Ciccioni, Presidente della Camera di Commercio di Biella e Vercelli.

La Vice Presidente dell'Unione Industriale Biellese con delega all'Economia d'Impresa, Marilena Bolli, commenta: “L’incertezza è ancora molta e alimenta le previsioni pessimistiche da parte degli imprenditori che, per investire, necessitano di una prospettiva più certa. Il rallentamento dell’economia, gli scenari geopolitici in continua evoluzione, la complessità dei rapporti internazionali legati ai dazi, la Brexit. Sono tutte incognite di difficile soluzione. A livello nazionale, poi, la legge di Bilancio prevede un aumento della tassazione sulle imprese, che va ad accentuare le distorsioni nel prelievo che già esistono. A ciò si aggiungono gli interventi in chiave antievasione previsti dal Decreto fiscale, che sottraggono ulteriore liquidità alle imprese. Serve invece una strategia di riforme strutturali in grado di innalzare il potenziale di crescita dell'economia passando dall’inclusione dei giovani nel mondo del lavoro e dall’innovazione,rafforzando il Piano 4.0 soprattutto nell’ottica della sostenibilità”.

“La cautela è più che mai d'obbligo – avverte il Presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Gianni Filippa – perché ci troviamo di fronte a un freno degli ordinativi dall'estero, da sempre elemento trainante, associato all'ormai cronica stagnazione dei consumi interni. Gli effetti dei dazi Usa inizieranno a farsi sentire a partire dal 2020 e solo la ripresa del mercato interno potrà garantire una prospettiva di sviluppo più solida. Al momento non si vedono segnali in tal senso e questo fattore, se associato ai noti problemi con cui si devono confrontare ogni giorno le nostre imprese - carenza di infrastrutture, fisiche e immateriali, costi del lavoro e dell'energia troppo elevati rispetto ai nostri competitor, solo per fare qualche esempio - non ci fa essere ottimisti,quantomeno in una prospettiva di medio termine”.

III TRIMESTRE 2019: I DATI A CONSUNTIVO A CURA DELLA C.C.I.A.A. DI BIELLA E VERCELLI

I risultati emergono dall’Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera, condotta dalla Camera di Commercio di Biella e Vercelli nell’ambito dell’analisi congiunturale regionale. La rilevazione è stata condotta nel mese di ottobre 2019 con riferimento al periodo luglio-settembre 2019.

BIELLA

Nel terzo trimestre del 2019 il sistema manifatturiero biellese registra un calo della produzione industriale globale, con la sola eccezione delle altre industrie e della meccanica.

Nel periodo luglio-settembre 2019, la variazione tendenziale grezza della produzione industriale rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente è stata pari a -2,0 punti percentuali, risultato peggiore della media regionale piemontese, sostanzialmente stabile (-0,2%)e che pone Biella all’ultimo posto della graduatoria provinciale del trimestre in esame.

Nell’ambito del dato globale della manifattura biellese, il solo segnale quantomeno di tenuta è registrato dalle altre industrie (+1,0%) e dalla meccanica (+0,7%); in calo le altre industrie tessili (-2,8%), il finissaggio (-2,9%), in modo più marcato la tessitura (-3,5%) e la filatura (-5,7%).

Risultano in lieve calo gli ordinativi provenienti dal mercato interno (-0,6%), in misura più alta la contrazione da quello estero (-1,5%).

Scende anche il fatturato totale (-1,3%), in maniera decisamente più marcata quello estero(-7,1%).

VERCELLI

Nel terzo trimestre del 2019 il sistema manifatturiero in provincia di Vercelli registra una generale stagnazione della produzione industriale con marcate differenze tra i settori e comparti.

Nel periodo luglio-settembre 2019, la variazione tendenziale grezza della produzione industriale rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente è stata pari a -0,3 punti percentuali, risultato allineato rispetto a quello registrato a livello regionale (-0,2%).

Il risultato della produzione industriale in provincia di Vercelli vede le altre industrie (+5,8%) in forte crescita ed il comparto della rubinetteria e valvolame (+4,6%) registrare una dinamica decisamente positiva, nell’ambito del proprio settore della metalmeccanica in generale contrazione (-1,8%).

Dati solo lievemente positivi per il settore alimentare (+0,9%), mentre il tessile e abbigliamento mostra segnali di stazionarietà (-0,3%).

Con il segno meno, in maniera piuttosto marcata, la chimica (-6,7%) che vede il perdurare del periodo di forte contrazione.In calo gli ordinativi dal mercato interno (-1,4%) e in misura minima quelli dal mercato estero (-0,4%).

Il fatturato totale cresce leggermente (+0,5%), in misura analoga quello estero (+0,9%).