Dal Nord Ovest - Maltempo, Soccorso Alpino in azione sulle montagne piemontesi

Le condizioni meteorologiche durante questo weekend hanno richiesto numerosi interventi da parte delle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. In particolare i tecnici della Valsesia (Vc) sono stati chiamati già nella giornata di venerdì 22 per evacuare un anziano residente in frazione Piane Val Vogna, comune di Riva Valdobbia (Vc) bloccato a causa della neve. Il giorno successivo, sabato 23 sempre a causa della neve alta sono intervenuti per evacuare 25 persone bloccate in alcune attività ricettive a monte dell'abitato di Rassa (Vc). In seguito si é deciso di attivare in tutta la Valsesia un presidio visti i disagi causati dalle precipitazioni.

Sempre sabato 23 novembre le squadre della delegazione ossolana del soccorso alpino sono intervenute a Bognanco (Vb) per una macchina coinvolta da una frana. Fortunatamente non vi erano persone a bordo. Sempre per una frana, la frazione Forno in Valstrona (Vb) è rimasta isolata con alcuni residenti con patologie croniche che non potevano scendere a valle. Le squadre del soccorso alpino hanno raggiunto la borgata a piedi e vi hanno pernottato, procedendo nella mattinata di oggi con l'evacuazione anche di alcune persone in barella che non erano in grado di camminare autonomamente. Infine, nella giornata di oggi è stato attivato un presidio a Casteldelfino (Cn) dove le strade carrozzabili verso Bellino e Pontechianale sono state interrotte a causa dell'elevato pericolo valanghe. I tecnici rimangono a disposizione delle autorità, pronti a partire con sci e pelli di foca in caso di necessità nelle borgate isolate.