Dal Nord Ovest - Auto si cappotta a Vercelli, tre feriti

Questa notte alle 3,35 circa una squadra del comando provinciale di Vercelli è intervenuta per un incidente stradale alla rotonda di via Trino a Vercelli, una sola autovettura coinvolta con all'interno 3 persone che sono state consegnate alle cure dei sanitari del 118. La nostra presenza è valsa alla stabilizzazione del veicolo appoggiato su un fianco e alla messa in sicurezza del mezzo. Presente una pattuglia della Polizia e il personale Sanitario del 118.