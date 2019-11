Dal Nord Ovest - Abbatte un palo e si cappotta, incidente all'alba a Serravalle Sesia

Intorno alle 6 di questa mattina del 24 novembre, una squadra permanente del distaccamento di Varallo Sesia è intervenuta a Serravalle Sesia in località Piane a seguito di incidente stradale. Un’autovettura tipo Alfa Romeo Giulietta, per cause da accertare, è uscita di strada abbattendo un palo della linea telefonica e cappottandosi. L’intervento è valsa la messa in sicurezza del veicolo. I carabinieri di Borgosesia si sono occupati dei rilievi. Non si hanno ancora notizie degli occupanti dell'auto.