Valdilana: Alla guida con alcol 5 volte oltre il limite, patente ritirata. E scatta la denuncia

Patente ritirata e denuncia per guida in stato di ebbrezza per il 46enne biellese che intorno alle 3,30 di questa notte, 24 novembre, ha perso il controllo della sua Fiat Panda andando a sbattere contro la parete della galleria sulla SP200, tra Mosso e Trivero. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente. L'automobilista è rimasto illeso e ha rifiutato di essere accompagnato all'ospedale dal personale del 118, giunto per il soccorso.

Insieme agli operatori sanitari sono arrivati i carabinieri della radiomobile di Cossato e della stazione di Mosso, che si sono occupati dei primi rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro, oltre ad aver regolato il traffico, regolarmente ripristinato una volta rimosso il mezzo. Il conducente, sottoposto all'alcol test, è risultato positivo per un valore 5 volte superiore al limite consentito.