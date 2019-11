Strona, crolla il tetto di un vecchio rustico. Il sindaco: "Probabilmente da demolire"

Ai numerosi interventi dei Vigili del fuoco per la giornata di oggi, 24 novembre, si è aggiunto il crollo del tetto di un vecchio rustico, pertinenza di un'abitazione in frazione Calvino, a Strona. A recarsi sul posto i Vigili del fuoco e il sindaco Davide Cappio: "Il tetto è collassato a seguito delle numerose infiltrazioni - spiega - ma, di fatto, è imploso senza creare danni a persone o alle abitazioni circostanti. Ci siamo messi in contatto con i tecnici di Enel e Telecom per l'installazione di un nuovo allaccio. Dopo le opportune verifiche, la struttura verrà probabilmente demolita, dato che di un intero perimetro è rimasta in piedi soltanto una facciata. A breve, nel frattempo, verrà messa in sicurezza".