Maltempo e frane nel Biellese, a Valdilana evacuata un'abitazione FOTO

Gli interventi dei Vigili del fuoco contro il maltempo che imperversa ormai da giorni proseguiranno probabilmente per tutta la notte. Nella giornata di oggi sono state numerose le operazioni sul territorio biellese che gli uomini del 115 hanno portato avanti insieme ai volontari Aib. Questi ultimi, in tutta la giornata, hanno avuto 11 squadre con 52 volontari impegnati in 14 interventi su tutta la provincia.

Questa mattina invece, a Pettinengo, i carabinieri della Stazione di Bioglio hanno messo in sicurezza la strada sulla quale pendeva pericolosamente un grosso albero, finito sui cavi della linea elettrica. Con loro sono intervenuti anche i pompieri e i tecnici Enel per l'abbattimento della pianta e il ripristino della corrente elettrica (in foto).

Gli interventi più difficoltosi hanno riguardato le zone della Valle di Mosso e Valsessera. Come a Valdilana, in frazione Barbero di Trivero, dove una grossa frana ha colpito la frazione all'altezza della Strada Provinciale 112. "Per motivi di sicurezza - spiega il sindaco Mario Carli - abbiamo deciso di istituire un senso unico alternato sulla provinciale per garantire la viabilità ed evitare eventuali pericoli per gli automobilisti". La viabilità sarà regolata da un semaforo, posizionato proprio in seguito al sopralluogo del sindaco insieme al funzionario dei Vigili del fuoco e al geologo.

Sul fronte della frana, invece, è presente un'abitazione che è stata fatta evacuare per precauzione: "In accordo con i figli degli anziani inquilini - dichiara il primo cittadino - abbiamo deciso far evacuare i quattro residenti della casa. Due saranno ospitati alla RSA di Trivero Valdilana, gli altri due al ristorante Castagneto. Domani ragioneremo sul da farsi". Sempre a Valdilana, è stata chiusa una strada comunale in frazione Frignocca perché inagibile a causa della pioggia e del fango.

Anche Mezzana (in foto), Crevacuore, Valdilana in frazione Boschi e altri paesi della Valle di Mosso sono state interessate da alcune frane e piante cadute sulle strade; infine, si è verificato un piccolo smottamento sulla SP 119 tra Crevacuore e Caprile ed è stata chiusa a scopo precauzionale la strada San Defendente di Crevacuore.