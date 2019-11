Maltempo, disagi a Pray: Esondazione alla Fagnana e smottamento in frazione Flecchia FOTO

Si è concluso poco fa l'intervento di Vigili del fuoco e Antincendiboschivi (di Crevacuore) in frazione Fagnana, a Pray. L'esondazione del torrente Ponzone ha provocato diversi allagamenti che hanno raggiunto anche alcune abitazioni della zona, messe in sicurezza e fuori pericolo grazie al loro repentino intervento. Sempre a Pray, ma questa volta in frazione Flecchia, gli uomini del 115 sono intervenuti per il crollo di un terrapieno. Per questo, la strada che collega Villa Sotto con Casa Duca è stata chiusa al traffico.