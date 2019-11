La Conca di Oropa sovrastata da tre metri di neve, slavine in continuo movimento FOTO e VIDEO

È in continuo monitoraggio la situazione la situazione di maltempo che sta stravolgendo il Biellese. Non solo frane, alberi caduti e corsi d’acqua in piena: anche la neve sta provocando disagi in alta quota.

Come sta accadendo alla Conca di Oropa, dove sono caduti tre metri di neve e le slavine sono in continuo movimento. La situazione è monitorata dai tecnici del Soccorso Alpino in collaborazione con la Fondazione Funivie di Oropa. Inutile dire che è vivamente sconsigliata ogni attività outdoor.