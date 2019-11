Biellese in ginocchio sotto i colpi del maltempo: frane, alberi, allagamenti in tutti i comuni FOTOGALLERY

Ancora pioggia, vento e neve in montagna, continuano le precipitazioni in maniera abbondante ed il conseguente permanere delle condizioni di criticità della viabilità sia in pianura che nelle zone collinari e montane. Si segnalano vari allagamenti, anche con rilevanti quantità di acqua sulla carreggiata, soprattutto nella zona di pianura. Nelle zone collinari e montane permangono criticità di carattere idrogeologico e di pericolo valanghe. A Biella proprio dopo le 8 si è verificato una frana sulla strada vecchia del Favaro. Nelle ultime 24 ore ad Oropa sono caduti 190,00 millimetri di pioggia. Quasi un quarto delle precipitazioni medie di un intero anno a Biella. Il torrente Cervo ha raggiunto il livello di guardia. Allerta massima.

Di seguito l’elenco delle strade provinciali che risultano chiuse: sp 230/A tra Casapinta e Masseranosp, 120 di Ailoche, sp 115 “Panoramica Zegna” da Piaro al Bocchetto Tessera, sp 338 Var Galleria San Maurizio direzione Mongrando, sp 208 Valdengo-Piatto in Comune di Valdengo, sp 142 Var (Superstrada) carreggiata direzione da Lessona a Masserano, sp 102 di Vaglio Colma, sp 419 “della Serra” al km 5+500 tra Mongrando e Donato, Sp 144 di Oropa in corso di apertura, in seguito al completamento dell’intervento del materiale in carreggiata, in regime di senso unico alternato al km 9+300 (la sp 144 risultava chiusa dalla mezzanotte di ieri), sp 511 “del Santuario di Graglia” carreggiata parzializzata a senso unico alternato con impianto semaforico. Ora anche la sp 200 all'altezza dell'ex Cottolengo di Bioglio per un albero che minaccia la caduta ed è appoggiato ai cavi enel. Paese diviso in due: dalla frazione di Portula non si può raggiungere il centro. "Chi dovesse farlo così come andare verso Piatto -scrive sulla pagina social il sindaco Stefano Ceffa- provenendo da via XXV Aprile o Distaccamento Freccia può passare da frazione Allongo o Maglioli".

In queste ore è stata chiusa per uno smottamento la strada provinciale Piatto-Valdengo. Nella serata di ieri grossi problemi alla circolazione alla rotonda del Maghettone di Mongrando per l'allagamento su tutta la carreggiata. La Provincia di Biella consiglia e raccomanda di uscire solo in casi di reale e concreta necessità e di farlo con la massima attenzione e prudenza.