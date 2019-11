Valdilana: una panchina rossa a Mosso accolta da grandi e piccoli FOTO

Teatro parrocchiale pieno a Mosso, località di Valdilana, per l’inaugurazione di una nuova panchina rossa: la prima per Mosso ma la terza per il comune. Presente non solo l’amministrazione che ha promosso l’iniziativa ma anche le ragazze di Incontra la Danza, gli studenti delle medie, due rappresentanti dell’associazione Non Sei Sola di Biella Luisa Ronco e Donatella Orlandi. Infine presente anche il consigliere provinciale delle pari opportunità, Carlotta Grisorio.

La pioggia non ha fermato una piccola delegazione che, alle 11 di sabato mattina 23 novembre, si è avventurata sotto l’acqua fino ai giardinetti del paese in Piazza Italia. Lì la panchina rossa è stata scoperta con grande orgoglio da parte dell’assessore alle pari opportunità, Elisabetta Prederigo, insieme al sindaco Mario Carli.

“Grazie per essere qui nonostante la pioggia battente – comincia così l’assessore comunale Elisabetta Prederigo dopo essere rientrati in teatro e aver assistito all’esibizione delle ballerine di Incontra la Danza - . Pensando alla giornata di oggi non potrei trovare parole migliori di quelle scritte da una ragazza oggi qui tra noi: ‘La panchina rossa è come un sole che fa sbocciare un fiore nel cuore di chi ha visto solo pioggia’. Ero presente a Trivero l’anno scorso per inaugurare 2 panchine rosse, è un onore poter continuare questo percorso importante e delicato”.

“Ogni 15 minuti una donna cade vittima di 1 uomo – spiega il consigliere provinciale Grisorio - . 88 donne al giorno nel Mondo sono costrette a subire violenza. Ricordiamoci che sempre più spesso le storie di violenza partono come bellissime storie di’amore. Quando passerete davanti o vi accomoderete sulla vostra panchina rossa ricordatevelo e siate allerta: per le vostre amiche, conoscenti, chiunque. Vedere così tanti ragazzi qui oggi, impegnati in progetti artistici per celebrare la panchina rossa e la giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne del 25 novembre mi strappa un sorriso e fa pensare a un futuro più roseo”.

Dopo l’intervento delle rappresentanti dell’associazione Non Sei Sola di Biella, che da quasi 10 anni ascolta e aiuta le donne che trovano il coraggio di denunciate, il pubblico era un po’ più consapevole della situazione di violenza nel territorio. “Nel 2018 sono 159 donne che si sono rivolte a noi – spiega l’avvocato Luisa Ronco - . Dobbiamo ricordarci che tutti i dati si basano sull’emerso: quante non trovano la forza di parlare. Noi siamo qui, saremo sempre qui per voi partendo dal nostro sportello. Potete contattarci o lasciarci un messaggio al numero verde 800266233”.

È poi arrivato il momento dei ragazzi delle medie di Mosso. Brividi nell’ascoltare la canzone Rap realizzata proprio dai ragazzi e che, su suggerimento dell’assessore Prederigo, è diventata la colonna sonora dell’intera giornata. Silenzio assordante anche durante la lettura di brani scritti appositamente per l’occasione.