Mercatino degli Angeli a Sordevolo "chiuso per maltempo"

Anche il Mercatino degli Angeli di Sordevolo risente del maltempo che imperversa in questi giorni sul Biellese. Gli organizzatori hanno preso la decisione, a malincuore, di sospendere la manifestazione in programma oggi, la seconda domenica dell'evento che ci avvicina a Natale 2019. Ecco il post pubblicato sulla pagina social: "Si comunica che a causa del perdurare delle avverse condizioni meteo il Mercatino degli Angeli di oggi 24 novembre è stato annullato, ma la cucina del Ristoro degli Angeli è aperta! Per informazioni e prenotazioni 375 5144744. Vi aspettiamo a Sordevolo per pranzo!".