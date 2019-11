Maltempo nel Biellese, allerta arancione. Previsti miglioramenti in serata

Il Bollettino di Allerta della Regione Piemonte delle 13 riporta codice “Arancione” sulla zona biellese, prevedendo fenomeni in attenuazione nel corso della serata. Si evidenzia, in ogni caso, il permanere delle condizioni di criticità della viabilità sia in pianura che nelle zone collinari e montane, in particolare per quanto riguarda i dissesti (buche) sulla piattaforma stradale. Persistono ancora alcuni allagamenti, anche con rilevanti quantità di acqua sulla carreggiata, nella zona di pianura. Nelle zone collinari e montane permangono criticità di carattere idrogeologico e di pericolo valanghe.