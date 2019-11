Cavaglià: I Nonni Vigili in Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale di Cavaglià, convocato per martedì 26 novembre, alle 21, si occuperà di bilancio e di sociale.

In materia finanziaria, l'ordine del giorno prevede l'assestamento generale di bilancio al corrente esercizio finanziario, e la ratifica della variazione di bilancio adottata con delibera di Giunta del 22 ottobre. Quanto al sociale, l'assemblea è chiamata ad approvare la convenzione tra Comune e Fondazione Scuola Materna Alfonso Tua per la gestione della scuola dell'infanzia nel periodo 2020-2024, ed a definire la decorrenza di efficaca della nomina del consiglio d'amministrazione della stessa fondazione avvenuta lo scorso 22 giugno.

Oltre all'approvazione dei verbali della seduta del giorno 8 ottobre, il consiglio dovrà inoltre esaminare il recesso della convenzione per la gestione associata del servizio di polizia municipale ed amministrativa, la non adesione al progetto di fusione dell'Azienda Turistica Locale Biellese, l'istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento, e l'approvazione del regolamento per l'istituzione e la disciplina del servizio "Nonni Vigili".