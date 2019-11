L'opinione di Vittorio Barazzotto: "Pensieri e parole"

Il maggior problema della comunicazione è l'illusione che sia avvenuta. Lo diceva George Bernard Show e deve saperlo bene il sindaco di Biella che, commentando la rinuncia di Ezio Greggio alla cittadinanza onoraria per rispetto a Liliana Segre, si incolpa di non essere riuscito a far comprendere le motivazioni che hanno spinto la sua giunta ad incensare il conduttore televisivo a pochi giorni dalla mozione, di Lega e Fratelli d’Italia, contro la cittadinanza alla senatrice a vita. Un fraintendimento che è costata a Biella un'ennesima, molto imbarazzante, ribalta nazionale. Quale carenza comunicativa si è celata dietro questa svista marchiana? Riesce difficile pensarlo visto che ogni nostro pensiero viene veicolato in tempo reale al resto del mondo, tramite la rete che lo mastica, lo esalta o lo stigmatizza in un altrettanto breve lasso di tempo. Gli scambi continui sui social, mezzo prediletto anche dalla politica, dovrebbero garantire la massima chiarezza comunicativa per la loro immediatezza, eppure qualcosa a volte va storto.

Il pensiero che ciascuno di noi elabora viene alimentato dalle parole che conosciamo; la comunicazione veloce, basata su vocaboli abbreviati, neologismi, emoticon e immagini impoverisce il nostro lessico e sclerotizza le nostre convinzioni. Ogni partito utilizza argomenti funzionali ai propri fini; la Lega è attenta al linguaggio diretto, semplificato per arrivare al maggior numero di elettori, soprattutto a quelli, sempre più numerosi, un po’ distratti e sfiduciati dalla politica. E a furia di cercare slogan “a presa rapida” non si esprimono più pensieri articolati e si ponderano sempre meno le proprie azioni. Si scrivono così tweet per promettere ospedali aperti di notte e nei fine settimana come in Veneto, dimenticando che in tutta Italia gli ospedali funzionano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutti i giorni dell’anno; oppure si intona “Romagna mia” per scaldare una platea nella capitale dell’Emilia, suscitando lo stesso effetto che farebbe far partire “Pazza Inter” allo Stadium, come scrive Repubblica. La lingua sa essere più affilata di una spada e "chi di parola ferisce, di parola perisce". I valori rappresentati da Liliana Segre, sono così importanti proprio perché si fondano sulle parole, nutrimento per la memoria e l’intelletto, che costituiscono il cuore della democrazia.