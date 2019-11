Vicenda Segre-Greggio, il pensiero di una lettrice

Della vicenda Corradino/Segre è stato scritto molto, troppo, credo anche frasi non vere. Non penso infatti che il nostro sindaco si sia autodefinito cretino così come credo che i biellesi che hanno risposto “no comment”, se intervistati da qualche giornale di parte, semplicemente volessero lasciar sottintendere: ci sono cose più importanti sulle quali esporsi e misurare il lavoro di un sindaco che questo teatrino messo su dall’opposizione.

Con tutto il rispetto per la signora Segre e la sua storia, che sempre andrebbe proposta ai giovani e meno giovani tanto per ricordar loro da quale nazione partì l’olocausto (la stessa davanti alla quale oggi siamo in ginocchio), la domanda che i biellesi e quei quattro italiani che si sono interessati alla vicenda avrebbero dovuto porsi è: "Per quale motivo il Comune di Biella dovrebbe concedere la cittadinanza onoraria ad una persona che con Biella non ha legame alcuno?". Anzi, a causa dei suoi impegni istituzionali, la signora Segre non ha trovato il tempo per fare visita alla cittadina laniera anche se invitata. Perdonate la mia umile e semplice logicità, sono una donna qualunque...

La seconda analisi riguarda Ezio Greggio. Il comico fortemente legato per nascita al nostro territorio, del quale non perde occasione di parlare a Striscia, ha invece rifiutato l'onorificenza con un discorso dovuto che trasuda una modestia poco autentica. Da cittadina qualunque, quindi, consiglierei all'opposizione di formulare proposte e progetti più concreti che guardino al presente e al futuro della città e consiglierei al signor sindaco di adottare quell'atteggiamento tipo “me ne frego” che, paradossalmente, ha contraddistinto tutto il mandato del suo predecessore.