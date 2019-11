Virtus, a Settimo per invertire la rotta in trasferta

“E’ necessario iniziare il campionato anche in trasferta”. Le parole di coach Maurizio Venco suonano perfette per la sesta giornata di campionato. La Prochimica Novarese Virtus Biella andrà a giocare sull'ostico parquet di Lilliput, a Settimo Torinese, sabato 23 novembre alle 21. I punti in classifica per le avversarie sono 9 incamerati da match che le attesta nei piani alti della classifica. Le torinesi hanno portato via un punto ad una corazzata come Albese, attuale prima in classifica in condominio con Picco Lecco e Costa Volpino. Le nerofucsia devono quindi ripartire dalla grande prestazione di sabato scorso, al PalaSarselli, contro Picco Lecco.

Fondamentale sarà l’approccio alla gara di Mariottini e compagne. E sbloccare il trend da trasferta. L’analisi di coach Maurizio Venco. “Lilliput è una squadra attrezzata, partita bene in campionato con alcuni colpi a sorpresa. Un gruppo ben gestito che attraversa un periodo grintoso. Dalle mie giocatrici non mi attendo nulla perché non sappiamo ancora le nostre certezze, guardo valuto e vedo se stiamo crescendo. In casa finora abbiamo giocato benino, in trasferta a Settimo sono curioso”.