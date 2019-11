Settimo domata al Pala BonPrix, sesto squillo di fila per il Teens Cossato FOTO

Sesta vittoria consecutiva per il Fanton Teens Cossato, che liquida con un netto 79-57 Settimo al Pala BonPrix e resta in testa al campionato di serie C Silver. Teens in campo con il consueto quintetto Dotti, Murta, Maffeo, Santarossa, Castagnetti. Dopo un primo tempo equilibrato (ospiti anche avanti alla prima sirena 18-19), la squadra di coach Gianpiero Bertetti alza il ritmo difensivo, concedendo solo 22 punti tra secondo e terzo periodo.

Con Squizzato e Chiavassa a presidiare l’area Settimo si trova davanti un muro. Il parziale decisivo a inizio quarto periodo: 5 punti a testa di Bergamaschi e Squizzato segnano il parziale di 16-8 che chiude il match. Per il Teens quattro giocatori in doppia cifra, il migliore Squizzato con 10 punti, 4 rimbalzi, 5 falli subiti e 18 di valutazione in 17 minuti. Ancora una buona risposta del pubblico, con circa 400 presenze sulle tribune. Venerdì prossimo altro turno casalingo, derby contro Ivrea.

FANTON TEENS COSSATO-SETTIMO 79-57 (18-19; 39-35; 55-44)

Cossato: Dotti 6, Murta 16, Maffeo, Santarossa 10, Castagnetti 13, Guelpa 5, Bergamaschi 7, Alberto 8, Squizzato 10, Chiavassa 2, Cerri 2, Corongiu. Allenatore: Gianpiero Bertetti.