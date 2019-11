Nicole Orlando incontra gli studenti di Candelo

Mercoledì 20 novembre la campionessa Nicole Orlando ha incontrato i ragazzi di terza media della scuola “C. Pavese” di Candelo. Un interessante incontro tenutosi nella biblioteca della scuola di Candelo, durante il quale l'atleta ha raccontato la sua vita, alternando storia personale e sportiva.

Accompagnata dalla Presidente della società ginnastica La Marmora, Anna Miglietta, prima allenatrice di Nicole all'età di soli tre anni. Tanti i temi affrontati: dalla sindrome di down ai successi sportivi, l'esperienza a “Ballando con le stelle”, il viaggio in Islanda con le “Iene” per raccontare di come in quel paese si ricorra all'aborto dinnanzi ad un nascituro affetto da sindrome di down.

Infine, Nicole ha raccontato anche del suo amore con il capitano della Nazionale italiana di calcio a cinque Carmelo Messina. Importante il messaggio che Nicole ha lanciato ai ragazzi, riprendendo il suo motto di vita che è anche titolo del suo libro, “Vietato dire non ce la faccio”. In conclusione, spazio alle domande dei ragazzi curiosi di intervistare Nicole Orlando.

Nella stessa mattinata, dopo l'incontro con gli studenti della scuola media di Candelo, la campionessa si è recata nella sede di Sandigliano. Lì ha incontrato gli studenti, dialogato con loro e raccontato delle esperienze sportive e di vita.