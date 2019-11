Lombardi schiaccia il razzismo, ma da Bergamo arriva un allarme da non trascurare

Eric Lombardi ha lamentato in una Story dal proprio profilo Instagram di esser stato appellato come “negher” da alcuni tifosi di Treviglio, nella vittoriosa trasferta a Bergamo. Posto che il ragazzo Biellese e la sua squadra hanno dato la migliore risposta possibile a tali beceri insulti ed alle “persone” che li hanno "emessi" vincendo d'autorità il match, lascia basiti come tale evento sia avvenuto in un contesto - il match - dove entrambe le squadre presentavano dei ragazzi di colore. Questo fatto rappresenta un’aggravante, in quanto sottolinea quanto quella parola assuma i connotati di un insulto personale, legato all’individuo e, nella forma, al suo colore della pelle. Eric in tutto questo è stato perfetto: zero polemiche, ha circoscritto il caso a pochi pseudo-tifosi e si è complimentato con il resto dei presenti per il tifo corretto e il supporto mostrato alla propria squadra. Sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà per l’Ala biellese, su tutti l’ex capitano Biellese Carl Weathle oggi a Pistoia che, sempre sul social Instagram, ha dato il suo endorsement alle dichiarazioni di Eric. Per quanto circoscritto e ben gestito dal diretto interessato, tale evento va tenuto in grande considerazione da parte della Lega Pallacanestro - che fino ad ora ha mostrato preoccupante indifferenza, non abbiamo notizie di eventuali indagini - onde evitare derive e degenerazioni come avvenuto in altri contesti - vedi calcio - in cui il problema inizialmente fu sottovalutato.