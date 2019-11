I Centurioni di Lumezzane ospitano i gialloverdi del Biella Rugby

Trasferta lombarda per il XV di Aldo Birchall che, dopo la vittoria conquistata in casa domenica scorsa contro Alghero, è atteso a Lumezzane (Bs) dai Centurioni. Neopromossi, i prossimi avversari di Biella Rugby, occupano al momento lo scalino più basso della classifica di girone. A digiuno di vittorie, anche se contro Cus Genova, nella seconda giornata, ci sono andati vicino tanto da conquistare il bonus difensivo, unico punto all’attivo. Dopo questa premessa, nessuna facile conclusione: i Centurioni avranno in loro favore il ‘fattore campo’ e la fame di successo, due variabili da non sottovalutare mai, come spiega l’head coach gialloverde Aldo Birchall: “Lumezzane è una squadra che sta vivendo esattamente quello che abbiamo vissuto noi l’anno scorso. In arrivo dalla Serie B, stanno cercando di aggiustarsi al nuovo livello. Una posizione che li rende temibili, perché potrebbero essere in attesa della squadra che li prende sottogamba, soprattutto in casa, per fare il risultato e lanciarsi nel campionato. Massima cautela: Lumezzane ha proprio un atteggiamento diverso quando gioca in casa o fuori. Sul loro campo, sanno essere decisamente pericolosi. Tra i loro punti di forza, come tutte le squadre bresciane, gli avanti, ma sono molto competitivi anche sui punti d’incontro. Dovremo lavorare bene sui dettagli di gioco, in attacco dovremo avere palloni puliti e dovremo lavorare in modo preciso per poter avanzare. Noi stiamo vivendo un buon momento, che ovviamente vorremmo continuare ricercando di settimana in settimana, una prestazione migliore delle precedenti. Domenica dovremo pensare esclusivamente a fare bene il nostro lavoro, i nostri avversari saranno agguerriti, ma se ci impegniamo al massimo e mettiamo in pratica quello che sappiamo fare, riusciremo a portare a casa una buona prestazione”.

Calcio d’inizio alle ore 14.30. Diretta Facebook della gara sulla pagina Biella Rugby 1977. La 5^ Giornata:Amatori Alghero – Acc. Naz. I. Francescato; Rugby Parabiago – Settimo Torino; I Centurioni Lumezzane - Biella Rugby; Pro Recco – Rugby Milano; Cus Torino – Cus Genova.