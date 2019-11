Miglior metodo per scaricare musica gratis

Quando si vuole scaricare musica innanzitutto è opportuno sapere, prima di procedere a qualsiasi download, che scaricare abusivamente della musica protetta da copyright può rappresentare un reato, pertanto questa guida lungi dal voler incentivare la pirateria.

Navigando su internet esistono diversi siti dove scaricare, legalmente e in maniera gratuita della bella musica in formato MP3. Infatti è possibile ascoltare e scaricare sia le nuove uscite che i vecchi classici e indimenticabili brani.

Come funzionano questi metodi?

Per esempio sul sito SoundClick sono raccolti tutti i brani musicali che gli artisti hanno deciso di mettere a disposizione degli utenti in maniera del tutto gratuita. Basta cliccare sui link dei rispettivi artisti per accedere alle pagine personali dei cantanti. È anche possibile creare una stazione radio personalizzata in base ai nostri gusti musicali.

Online sono centinaia se non migliaia i siti web che promettono il download gratuito della musica tuttavia questi portali vengono sfruttati anche da hacker e malintenzionati per infettare i dispositivi. Infatti spesso al loro interno è probabile trovare pubblicità ingannevoli oppure scaricare file che altro non sono che dei malware.

Per fortuna esistono anche dei siti affidabili dove poter scaricare gratis musica MP3 da ascoltare sullo smartphone o sul computer.

Quindi se stai cercando un modo per arricchire la tua libreria musicale a costo zero e ti piacerebbe scaricare gli album e le playlist preferite sullo smartphone ma non sai a quali app affidarti sei capitato nel punto giusto.

Qualunque sia il tuo genere musicale preferito online è possibile trovare di tutto e di più e avere la possibilità di scaricarlo su smartphone, tablet e computer.

Sicuramente SoundClick non è l’unico sito dove poter scaricare musica gratis: un altro portale facile e veloce da usare e dir poco il migliore, è Freedsound.

Freedsound è un sito che funziona come Google, cioè come un motore di ricerca dove è possibile cercare artisti, brani e playlist e scaricarli direttamente e senza effettuare alcuna registrazione.

Inoltre freedsound è un converter gratis pertanto è veramente facile e veloce per scaricare musica online.

Per poter iniziare a scaricare brani musicali è indispensabile collegarsi al sito in italiano freedsound.cc

Se si naviga in internet con uno smartphone o tablet può presentarsi la solita pubblicità a tutto schermo ma niente panico, basta solo cliccare sulla X del box di essa, in alto a sinistra per chiuderla definitivamente.

Per trovare i brani o video preferiti da scaricare basta cercare il titolo o l'autore della canzone o dell'album, poi copiare l’url da YouTube ed incollarlo. Fatto questo cliccare invio e cercare tra la lista dei risultati il brano o video che si desidera.

Prima di convertire, per essere sicuro di non sbagliare, magari scaricare un brano musicale per un altro ed evitare quindi di perdere tempo, è possibile verificare che si tratta proprio della canzone o filmato ricercato cliccando sulla riga corrispondente.

Poi attendere l’elaborazione del file musicale e al termine della procedura cliccare sul pulsante download MP3. Ecco fatto, il download del vostro brano musicale preferito è iniziato e a minuti sarà disponibile nel vostro archivio.

Nel caso si vuole effettuare il download di video musicali la procedura è la stessa per scaricare le canzoni solo che in questo caso bisognerà attendere l’elaborazione del file che richiederà più tempo e infine cliccare sul pulsante download MP4. Le guida descritta per scaricare musica gratis è compatibile con tutti i dispositivi mobili e con tutte le tecnologie telefoniche e smart.