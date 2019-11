Rifiuti, bonus sociale per redditi bassi. Pella: “Passa un emendamento che guarda a circa 3 milioni di famiglie”

Passi in avanti per il bonus sociale volto a ridurre il prelievo sui rifiuti. Ieri il governo giallorosso e la maggioranza ha dato il via libera preliminare ad un emendamento di Forza Italia (e presentato dal deputato biellese Roberto Pella) che prevede che le famiglie e i cittadini in difficoltà economiche potranno ottenere uno sconto sulla tariffa rifiuti per le sole utenze domestiche.

I criteri di applicazione sono simili a quelli già esistenti che riguardano le bollette elettriche, gas e servizio idrico integrato, rivolti sempre a persone disagiate economicamente. Ora, nei prossimi mesi, l'Arera (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), procederà a definire le modalità d'attuazione.

Soddisfatto il deputato Pella, riconfermato qualche giorno fa al ruolo di vicepresidente vicario dell'Anci: “Sono lieto che passi un emendamento che riguarda circa 3 milioni di famiglie. Questa è la dimostrazione che quando esiste la volontà di costruire un percorso comune si possono ottenere grandi risultati. Nell'interesse, non solo delle forze di maggioranza e anche di opposizione, come Forza Italia, ma soprattutto dei cittadini”.