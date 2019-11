Gli Outsiders vincono il Festival dei Giovani Aironi

Gli Outsiders, sbarcati a Vercelli la scorsa settimana per partecipare al Festival Giovani Aironi, un concorso rivolto a band emergenti under 35 e finalizzato alla loro crescita musicale, hanno portato a casa una straordinaria vittoria. Gli Outsiders sono una band giovanissima, composta da 5 ragazzi di età compresa tra i tredici e i sedici anni: Gaia Neggia, 16 anni, la cantante, che da un anno si dedica anche allo studio del pianoforte; Davide Tessarin, 16 anni, alla chitarra elettrica; Elia Ruffa, 16 anni, ancora alla chitarra elettrica; Camilla Ferraris, 15 anni, al basso e Francesco Banderè, 13 anni, batterista e chitarrista. Tutti sono da anni allievi di "Sonoria", la scuola di musica con sede a Cossato e, due anni fa, durante uno dei tanti laboratori, si sono messi alla prova per imparare a suonare in gruppo: così sono nati gli Outsiders.

Da poco hanno composto il loro primo inedito, intitolato "NO BACK" il cui messaggio fondamentale è questo: "Non voltatevi a guardare indietro: ciò che è stato è stato e non può più essere modificato. pensate ad oggi, ad ora, a ciò che potete fare.... e fatelo!". Con queste parole, i ragazzi gridano al mondo che è importante lasciarsi alle spalle il passato e guardare solo al futuro. Ed è proprio con questo pezzo che hanno vinto il "Festival Giovani Aironi", sfidandosi con una ventina di altre band, per aggiudicarsi il premio finale, ovvero la registrazione del primo singolo e la sua diffusione sulle principali piattaforme di diffusione; tre mesi di ufficio stampa e la diffusione nelle principali radio locali, come radio Sanremo, e la partecipazione al programma radiofonico "La mia valigia racconta", che attendiamo di ascoltare su R24!