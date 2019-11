"Stay away, stai lontano", Borriana dice NO alla violenza sulle donne

Il 25 novembre 1960 le sorelle Mirabal, attiviste politiche della Repubblica Dominicana, vennero violentate ed uccise da uomini dell’esercito durante la dittatura di Rafael Trujillo. Nel 1999 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha stabilito che il 25 novembre sia la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne“.

Per favorire la sensibilizzazione su questo allarme sociale, sabato 30 novembre l’amministrazione comunale di Borriana organizza, in collaborazione con Krav Maga Ikmf Italia, "Stay away,stai lontano", seminario pratico di autodifesa riservato alle donne. "Il Comune ha patrocinato questo evento - dichiara il sindaco Francsca Guerriero - per riflettere e discutere insieme sul tema della violenza sulle donne che rappresenta una problematica che sta riemergendo con preoccupante fermezza in tutto il mondo, e ciò deve portare tutti noi, le Istituzioni in primis, a promuovere sempre attività di sensibilizzazione. ASD Krav Maga Ikmf Italia di Biella ci ha proposto questa iniziativa a cui invitiamo a partecipare perché l’informazione è un’arma a nostro favore, utile per la prevenzione".

Il seminario si terrà alle 15 presso la palestra comunale di Borriana (Via Durando Nelson 23), e durerà circa due ore, in cui conoscere la differenza di comunicazione tra uomini e donne, riconoscere istintivamente un pericolo, quando reagire ad un aggressione e con quali strumenti per mettersi in salvo. Tutte le donne con almeno 14 anni possono partecipare gratuitamente: è consigliato un abbigliamento comodo ed ideoneo all'allenamento.

"I ragazzi di Krav Maga - annuncia Francesca Guerriero - forniranno le informazioni utili e necessarie su come agire in caso ci si trovi a dover affrontare una problematica, un piccolo aiuto per riuscire a sentirsi più sicure. La nostra amministrazione ritiene sia doveroso sensibilizzare tutti i cittadini affinché questo brutale ed ignobile comportamento di violenza sulle donne, spesso anche nel luogo in cui si dovrebbe essere protetti, nell’ambito famigliare, sia prevenuto e combattuto".

Per partecipare a "Stay away,stai lontano" è possibile registrarsi direttamente al Comune di Borriana, oppure contattare l'istruttore di Krav Maga Marco (3494962626).