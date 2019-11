Portula: concerto benefico a 3 cori per aiutare Alloggio l'Albero di Masseranga

Appuntamento alla chiesa parrocchiale di Portula questa sera alle 21. Il coro "Cesare Rinaldo" organizza un concerto benefico insieme al coro parrocchiale San Bernardo di Valdilana (ex Trivero Matrice) e il coro "Aurora Montis" di Valdilana (ex Pratrivero). Tutto il ricavato della serata andrà a favore della comunità "Alloggio l'Albero" di Masseranga.

Un concerto con cori completi e conosciuti nel territorio, diretti da 3 maestri che, questa sera, cercheranno di accompagnare le voci in maniera impeccabile per fare di un momento dedicato alla beneficienza una serata perfetta. A dirigere il coro di Portula abbiamo il Maestro Marinella Zampese, il coro San Bernardo il Maestro Stefano Boscardin e il coro Aurora Montis dal Maestro Gianluigi Colpo.

Progetto Alloggio l'Albero

Alloggio l'Albero di Masseranga ha un obiettivo preciso: completare la realizzazione di 5 alloggi per disabili lievi. Nell'arco di 2 anni sono già stati raccolti circa 70 mila euro e altrettanti arrivati direttamente come contributo regionale. In più il coinvolgimento dell'Unione dei Comuni ha portato un ulteriore immissione di fondi: altri 70 mila euro come contributo GAL. Per concludere il progetto mancano ancora 50 mila euro, da raccogliere entro il termine del lavori a marzo 2020.