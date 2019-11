Museo del Territorio - Convegno sull'importanza delle "Vaccinazioni per gli anziani”

Negli ultimi 10 anni in Italia gli over 65 sono aumentati di 1,8 milioni: un dato che pone l’Italia al primo posto in Europa per presenza di anziani con il 22,8% della popolazione.Nel momento storico che stiamo vivendo, dove l’anziano non è più visto come portatore di utili e positive esperienze, ma rappresenta in molti casi il vero reggitore economico della famiglia, vogliamo rimarcare a tutta la società l’importanza che essi rivestono nella famiglia e la necessità di salvaguardare la loro salute. Il convegno si ripromette di incentivare le vaccinazioni anche nella popolazione longeva che spesso sottovaluta la prevenzione per molteplici aspetti: “la vaccinazione è inutile perché sono già passato indenne da molte malattie”, oppure “la vaccinazione è per i bambini, per l’anziano è una spesa inutile”.

E’ superfluo elencare il grande aiuto morale e materiale che gli anziani possono dare in famiglia ma proprio per questi motivi si impone la necessità di proteggere questo patrimonio sociale, incitando tutti a una maggiore protezione verso le malattie con le vaccinazioni. Al convegno, sabato 23 novembre alle 9,30 nella Sala Convegni del Museo del Territorio di Biella, parteciperanno importanti relatori tra cui il Prof. Michele Conversano, Presidente Nazionale Happyageing e Docente Universitario, la D.ssa Anna Musso, Dipart. Igiene e Prevenzione dell’ASL di Biella, il Dr. Bernardino De Bernardi, Geriatra già Direttore Geriatria dell’Ospedale di Biella. FAP-Acli Federazione Anziani e Pensionati è nata per promuovere e tutelare i diritti degli anziani e dei pensionati. FAP offre inoltre ai propri associati servizi, convenzioni e altre opportunità.