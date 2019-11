Biella: in biblioteca civica si presenta il bollettino 2019 del DocBi

Venerdì 29 novembre alla Biblioteca Civica di Biella (sala co-working) con inizio alle 17 sarà presentato il bollettino 2019 DocBi “Studi e ricerche sul Biellese”. Si tratta del 34° numero dell’annuario che il DocBi pubblica fin dalla sua fondazione nel 1985.

Gli undici contributi ospitati nel libro saranno illustrati dagli autori presenti, coordinati da Marcello Vaudano. L’evento è organizzato in collaborazione con la Biblioteca Civica.

Ecco l’indice del volume:

DANILO CRAVEIA, Trivero dalla Rivoluzione a Napoleone

NICOLÒ D’ORIA, Spunti per una Public History a Biella

MASSIMILIANO FRANCO, Appunti per una antropologia industriale

CARLO GAVAZZI, Due artisti “obiettori di coscienza” a Oriomosso

DARIO LANZA, Il ricetto di Sandigliano: conoscenze e questioni aperte

PIER LUIGI PERINO, Quando non siamo un urinàri: la siccità nel Biellese

RICCARDO QUAGLIA, Il Biellese e le sue massime glorie nel carteggio di Emanuele Sella

MARIO C. RAVIGLIONE, FABRIZIO BOGGIO, MARY MARGARET CASSIDY, Le falene (Insecta:Lepidoptera) del territorio Biella-Monte Rosa

SIMONE RICCARDI, Gli affreschi di palazzo Ferrero Fieschi a Biella Piazzo: una prima indagine

MARIO C. RAVIGLIONE, FABRIZIO BOGGIO, MARY MARGARET CASSIDY, I lepidotteri diurni del Biellese (Lepidoptera Ropalocera)

MARCELLO VAUDANO, “Turno di notte” 2017.