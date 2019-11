Emozioni su misura a Gaglianico: in scena poesia, musica, bellezza e solidarietà

Sabato 30 novembre alle 21, appuntamento presso il Teatro Auditorium Comunale di Gaglianico, in via XX settembre,10 con il patrocinio del Comune di Gaglianico, avrà luogo l’evento: “Emozioni su misura”, poesia, musica e bellezza, organizzato da DF EvenT Associazione Culturale non profit Biella. Una serata vivace, a teatro con l’atmosfera del salotto di casa, tra amici, per raccontare di emozioni autentiche accompagnati da splendida musica grazie alla partecipazione straordinaria della Paradise Big Band. La Paradise Big Band è diretta dal Maestro Raffaele Mirabelli, composta da 20 elementi provenienti da Piemonte, Liguria e Lombardia.

”Possiamo trasformare i nostri pensieri in racconti, in musica e in nobili azioni di solidarietà e trasformare le esperienze più dolorose in qualcosa di costruttivo. La vita ci regala meravigliose sorprese, inaspettate, oltre l’apparenza” - racconta Daniela Fresc presidente dell’Associazione Culturale DFEvenT - Alla serata prenderanno parte: Valentina Carìa, Edda Ravara, Ivano Romanini, Stecchi Luca, Barbara Zanotti, Chiara Mosca Balma, Piera Carlomagno, Valentina Carìa, Erika Csonka, Valentina Deltetto, Paola Mercandino, Syria Picone, Barbara Recupero, Jole Notarangelo,Simona Sasso, Enzo Brasolin, Fabrizio Salani.

Il 23 ottobre scorso un grave incendio ha devastato la casa di una famiglia residente a Sagliano Micca; mamma Anina con le figlie Alessandra e Giulia fortunatamente si sono salvate. Il biellese (aziende e privati) ha dimostrato molta solidarietà nei loro confronti, e per questo motivo nel corso della serata, coglieranno l’occasione per esprimere pubblicamente la loro gratitudine a chi le sta aiutando a ricominciare. La serata sarà ad ingresso gratuito e libero.