Un altro incidente sulle strade biellesi, auto contro guardrail. Ragazza in ospedale

Un altro incidente sulle strade biellesi. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 13.30 di ieri, 22 novembre, una vercellese ha perso il controllo della sua Fiat Punto ed ha sbattuto contro il guardrail sulla strada provinciale 142, all’uscita di San Giacomo di Masserano. La ragazza è stata trasportata in ospedale dai sanitari del 118 per le cure del caso ma non ha riportato gravi conseguenze. L’auto è stata recuperata dal carro attrezzi giunto sul posto insieme ai carabinieri di Mosso che, dopo aver prestato i primi soccorsi, si sono occupati della regolazione del traffico e dei rilievi del caso.