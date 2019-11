Schianto contro il muro per l’asfalto viscido sulla Cossato-Quaregna

A causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, un 50enne di Salussola è andato a sbattere con la sua Lexus contro il muro di contenimento lungo la strada provinciale 232, all’altezza dell’uscita Cossato-Quaregna. Il sinistro autonomo si è verificato ieri sera, 22 novembre, intorno alle 21. Fortunatamente il conducente non ha riportato nessuna grave conseguenza se non qualche danno al veicolo. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Mosso per occuparsi dei soccorsi e della messa in sicurezza del tratto stradale. Il traffico ha subito rallentamenti di lieve entità.