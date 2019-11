Parcheggia l'auto nei posti "Riservato Direzione Ospedale". Disabile trova biglietto di "pessimo gusto"

I parcheggi dell'ospedale di Ponderano tornano alla ribalta ma questa volta non per il pagamento di 1 o 5 euro ma bensì per un fatto che riguarda un cittadino biellese, portatore di disabilità. L'uomo si trova nella mattinata di venerdì 22 novembre, un biglietto apposto sul vetro anteriore dell'auto, coprente il contrassegno disabili, da parte di un dipendente dell'azienda sanitaria locale che riporta "Posti Riservati, qualora dovesse sostare nuovamente, l'auto verrà rimossa con spese a suo carico", a firma della Direzione con tanto di timbro dell'Asl Biella.

"Sono un disabile -racconta Claudio, nome di fantasia che usiamo per mantenere la privacy-, mi reco usualmente in ospedale (non per divertimento ovviamente) e altrettanto frequentemente gli stalli per disabili sono occupati, costringendomi pertanto a innumerevoli via crucis nei parcheggi. Fermo restando che la disabilità non è una scelta di vita e che un disabile preferirebbe di gran lunga poter correre e camminare senza problemi, trovo riprovevole e mancanza di senso civico il biglietto che mi è stato posto sul vetro della macchina (coprendo volutamente il contrassegno per disabili), firmato e timbrato dalla Direzione dell'ospedale".

Claudio è "consapevole di aver parcheggiato l'auto in un posto riservato alla Direzione ma anche rammaricato per la mancanza di tolleranza e sensibilità del dipendente Asl che con solerte indifferenza ha posto il biglietto ignorando peraltro che il veicolo di persona disabile non può essere oggetto di rimozione forzata". In effetti una nota datata 13 maggio 2011 del direttore generale del Ministero dei Trasporti, chiarisce che "un veicolo al servizio di una persona disabile titolare del contrassegno invalidi posteggiato non correttamente, non può essere né rimosso né bloccato, ma solo sanzionato. La rimozione è possibile solo in caso di grave intralcio alla circolazione, sia veicolare che pedonale: anche in questo caso, la rimozione deve essere realizzata 'il più vicino possibile' al luogo dove è stata impropriamente parcheggiata l'auto, senza sanzioni accessorie e tenendo conto di eventuali barriere od ostacoli che impediscano di fatto il raggiungimento dell'auto senza difficoltà da parte della persona disabile.

"Mi sarei aspettato da parte della Direzione (o chi per essa) -conclude Claudio- un approccio differente nell'affrontare l'inconveniente nonché in una maggiore sensibilità nei confronti dei disabili da parte di un dipendente di un'azienda che si occupa di salute pubblica".