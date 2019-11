Non risponde da tre giorni, rinvenuto senza vita nella sua abitazione di Sagliano

Non si faceva vedere e non rispondeva da tre giorni né al citofono, né al telefono. Quando i Vigili del fuoco hanno aperto la porta del suo appartamento, l'hanno rinvenuto senza vita. L'episodio è accaduto ieri pomeriggio, 22 novembre, in un'abitazione di frazione Case Code Inferiore, a Sagliano Micca. Con gli uomini del 115 sono intervenuti anche i carabinieri e gli operatori sanitari del 118, il cui medico legale non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Al momento non sono note le generalità dell'uomo.